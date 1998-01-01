Поедание салатов на протяжении новогодней недели приводит к резкому набору веса

Привычка россиян растягивать блюда, приготовленные к новогоднему столу, на всю праздничную неделю может грозить резким набором веса. Об этом в интервью ТАСС заявила диетолог Юлия Пигарева.

— На мой взгляд, самое страшное — это не новогодняя ночь, а последующие дни, когда мы доедаем салаты, уток и гусей и все, что осталось, включая алкоголь , — сказала Пигарева.

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Также она отметила, что при приготовлении традиционных новогодних салатов стоит отказаться от майонеза.

— Старайтесь не использовать для заправки салатов майонез, так как он достаточно калорийный и содержит очень неполезные трансжиры, — добавила врач, посоветовав заправлять салаты нерафинированным растительным маслом или соусом на основе натурального йогурта.

В свою очередь, главный врач Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Зайнудин Зайнудинов рекомендовал россиянам в праздничную ночь не употреблять алкоголь, смешанный со сладкими газированными напитками. Это сочетание ускоряет всасывание спирта и в целом препятствует нормальному пищеварению.

— Да, мы каждый раз говорим о том, что они нежелательны, но они так или иначе традиционно все равно оказываются на нашем столе , — посетовал Зайнудинов.

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