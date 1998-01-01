Поедание салатов на протяжении новогодней недели приводит к резкому набору веса

Привычка россиян растягивать блюда, приготовленные к новогоднему столу, на всю праздничную неделю может грозить резким набором веса. Об этом в интервью ТАСС заявила диетолог Юлия Пигарева.
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Также она отметила, что при приготовлении традиционных новогодних салатов стоит отказаться от майонеза.
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В свою очередь, главный врач Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Зайнудин Зайнудинов рекомендовал россиянам в праздничную ночь не употреблять алкоголь, смешанный со сладкими газированными напитками. Это сочетание ускоряет всасывание спирта и в целом препятствует нормальному пищеварению.
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Ранее Пятый канал сообщал, как похудеть до Нового года без вреда для здоровья.