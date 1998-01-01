Ледяная ловушка: Люди оказались заблокированы на колесе обозрения в Иркутске

В Иркутске в 20-градусный мороз остановилось колесо обозрения, в кабинках которого были люди. В ловушке на 50-метровой высоте оказались шесть человек. Спуститься самостоятельно посетители не могли. Пришлось полчаса ждать помощи.

Позже выяснилось, аттракцион встал из-за перебоев с электричеством. Техника не выдержала низких температур. Колесо сдвинулось с мертвой точки после того, как сотрудники парка запустили дизельный генератор. Никто не пострадал.

Ранее Пятый канал сообщил, что восемь детей госпитализировали после обрушения колеса обозрения в Германии.