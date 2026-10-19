Москва приблизится к нулю: когда столицу ждут первые заморозки

Холодная погода придет из Скандинавии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Первые заморозки могут прийти в Москву в ночь на 20 октября
Первые заморозки могут прийти в Москву в ночь на вторник, 20 октября: температура воздуха в городе приблизится к нулевой отметке. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По прогнозу синоптика, в Подмосковье температура ночью может опуститься до минус трех градусов. В самой Москве минимальные значения впервые в этом сезоне окажутся около нуля.
Причиной похолодания станет усиление влияния скандинавского максимума и его смещение в средние широты. Зона заморозков от нуля до минус пяти градусов, которая уже отмечалась на Северо-Западе, Русском Севере и вплоть до Верхневолжья, распространится на более обширную территорию.
Как уточнил Тишковец, ближайшей ночью заморозки ожидаются на территории от Финского залива до Западной Сибири, а также от юга Поморья и Коми до Среднего Поволжья и Южного Урала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый снег в Москве в 2026 году может выпасть позже обычного — в первой декаде ноября. По словам метеоролога Михаила Леуса, в столице пока продолжается золотая осень, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке уже сформировался устойчивый снежный покров.
Самые высокие сугробы специалисты зафиксировали на метеостанции «Бохапча» в Магаданской области — 41 сантиметр. Леус напомнил, что в XXI веке средняя дата первого снега в Москве приходится на 18 октября, а временный снежный покров обычно формируется 3 ноября.
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