Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы 2018 года

, 19:35 193

Интернет-пользователи определили, какие фильмы и сериалы, вышедшие в 2018 году, оказались лучшими.

Фото: кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» реж. Мартин МакДона

Портал «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2018 года по мнению своих пользователей. Представители сервиса обозначили лидеров в зарубежном и российском кинематографе.

Так, лучшим полнометражным фильмом онлайн-зрители признали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — 8,1 в рейтинге портала. Российский лидер уступает совсем незначительно: «Движение вверх» пользователи оценили в 7,7.

Лидером среди вышедших в уходящем году сериалов юзеры признали проект Netflix «Видоизмененный углерод» — 7,5. «Домашний арест», ставший первым в опросе среди российских сериалов, заработал чуть больше — 8 в рейтинге сайта.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что россияне признали Екатерину Андрееву лучшей телеведущей 2018 года.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:59
Автомобиль адвоката фигуранта «дела Бабченко» сожгли в Киеве
20:50
Центробанк отверг предложение о запрете подарочных карт
20:37
Шойгу заявил о беспрецедентной оснащенности российской армии
20:29
Метеорит или нет? Геофизик прокомментировал «аномалию» под Хабаровском
20:16
Певец Влад Топалов сделал супруге подарок на рождение сына
20:11
Завершилось расследование дела о похищении Авраама Руссо
20:00
«Завернула в мамину шубу и уехала» — Милана Тюльпанова забрала сына у Кержакова
19:51
Московская полиция не стала возбуждать дело об избиении рэпера Гуфа
19:46
Брянский губернатор упрекнул мэра Клинцов за отдых дочери в Турции
19:35
Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы 2018 года
19:23
Момент обрушения нежилого дома на дорогу в Петербурге попал на видео
19:13
Женщин использовали как рабов: ФСИН подтвердила нарушения в колонии в Мордовии
19:06
Праздники сближают — дочь Пригожина Даная и Валерия помирились
18:44
Астрологический прогноз на 2019 год для всех знаков зодиака
18:41
Депутат пояснил, почему полис ОСАГО лучше «привязывать» к водителю
18:33
«Пугачева в ее лучшие годы» — Губерниев о своей популярности в мире биатлона
18:23
Назначен новый руководитель Росстата
18:08
На Украине пристыдили Порошенко за ужин в элитном ресторане
18:00
Эксперт прокомментировал падение «метеорита» под Хабаровском
17:48
Поветкин перенес операцию на локтях после боя с Джошуа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 декабря

Назван ТОП-10 самых худших фильмов 2018 года

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама