Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы 2018 года

Портал «Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2018 года по мнению своих пользователей. Представители сервиса обозначили лидеров в зарубежном и российском кинематографе.

Так, лучшим полнометражным фильмом онлайн-зрители признали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — 8,1 в рейтинге портала. Российский лидер уступает совсем незначительно: «Движение вверх» пользователи оценили в 7,7.

Лидером среди вышедших в уходящем году сериалов юзеры признали проект Netflix «Видоизмененный углерод» — 7,5. «Домашний арест», ставший первым в опросе среди российских сериалов, заработал чуть больше — 8 в рейтинге сайта.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что россияне признали Екатерину Андрееву лучшей телеведущей 2018 года.