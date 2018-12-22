Екатерина Андреева стала лучшей телеведущей 2018 года

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Андреева обошла в гонке за симпатию аудитории Юлию Меньшову и Леру Кудрявцеву.

Фото: www.globallookpress.com

Рейтинг лучших телеведущих 2018 года возглавила Екатерина Андреева. Результат оказался неожиданным — до самого финала в опросе лидировала Лера Кудрявцева.

Голосование среди своих читателей провела газета «Комсомольская правда». Лидировавшая на протяжении всего конкурса Кудрявцева под конец неожиданно сдала позиции и оказалась лишь на четвертом месте.

Лидером гонки стала ведущая Первого канала Екатерина Андреева — за нее проголосовали 28% читателей газеты. Второе место аудитория отдала Юлии Меньшовой, которая ведет два ток-шоу на Первом канале — «Наедине со всеми» и «Сегодня вечером». Тройку лидеров замкнула ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова, сообщает издание «Дни.ру».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что еще одна телеведущая — Регина Тодоренко — вернулась к работе спустя всего две недели после родов.

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