Бытовой отсек «Союза МС-09» был продырявлен изнутри

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Об этом заявил вернувшийся на Землю с МКС космонавт Сергей Прокопьев.

Фото, видео: Пятый канал

О космическом инциденте, который едва не обернулся трагедией рассказали российские космонавты, вернувшиеся с МКС. Пресс-конференция проходит в Звездном городке. Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, по их словам, уже пообщались со следователями, и сообщили им подробности истории с отверстием на борту. Первые выводы сделаны.

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— Отверстие было просверлено изнутри корабля. Но когда оно появилось — уже ответят следственные органы, — сказал космонавт Сергей Прокофьев.

Сергей Прокопьев вернулся с МКС в минувший четверг, 20 декабря. Космонавт доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия на «Союзе» и образцы герметика, взятые во время выхода в открытый космос.

Эта операция по вскрытию обшивки на орбите была уникальной — ее провели впервые в истории мировой космонавтики. Микротрещину на борту обнаружили еще в августе. Через отверстие с корабля начал уходить воздух.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 24 декабря в Хабаровском крае сообщили о падении гигантского метеорита.

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