Московская полиция не стала возбуждать дело об избиении рэпера Гуфа

Столичный участковый отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения популярного рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под сценическим псевдонимом Гуф (Guf). Об этом журналистам сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По его словам, в УВД по Таганскому району ранее нашли состав преступления в инциденте в ночном клубе «Бункер-42» в конце октября. Участковый отправился по адресу регистрации главного подозреваемого по делу Егора Мокина — биологического отца организатора вечеринки, на которой избили Гуфа.

— Несмотря на то, что показания большинства очевидцев и другие доказательства указывают, что основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Изяслава Сосина Егор Мокин, — участковый прекратил проверку, потому что не нашел Мокина по месту его регистрации , — пояснил адвокат

Жорин добавил, что ранее сторона Гуфа заявляла, что к нападению на музыканта на Таганке может быть причастна охрана миллиардера Игоря Сосина. Мужчина является отчимом Изяслава, который отмечал некий праздник в клубе, когда произошло нападение на рэпера. Сам Гуф заявил, что его избиение было спланированным. Медики диагностировали у музыканта трещину в одном из ребер и многочисленные ушибы.

Ранее Пятый канал публиковал фотографию вероятного обидчика Долматова.