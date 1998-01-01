Московская полиция не стала возбуждать дело об избиении рэпера Гуфа

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Участковый по Таганскому району не застал главного подозреваемого по месту прописки.

Фото: instagram @therealguf

Столичный участковый отказался возбуждать уголовное дело по факту избиения популярного рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного под сценическим псевдонимом Гуф (Guf). Об этом журналистам сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин.

По его словам, в УВД по Таганскому району ранее нашли состав преступления в инциденте в ночном клубе «Бункер-42» в конце октября. Участковый отправился по адресу регистрации главного подозреваемого по делу Егора Мокина — биологического отца организатора вечеринки, на которой избили Гуфа.

— Несмотря на то, что показания большинства очевидцев и другие доказательства указывают, что основным причастным к избиению Долматова лицом может являться биологический отец Изяслава Сосина Егор Мокин, — участковый прекратил проверку, потому что не нашел Мокина по месту его регистрации, — пояснил адвокат

Жорин добавил, что ранее сторона Гуфа заявляла, что к нападению на музыканта на Таганке может быть причастна охрана миллиардера Игоря Сосина. Мужчина является отчимом Изяслава, который отмечал некий праздник в клубе, когда произошло нападение на рэпера. Сам Гуф заявил, что его избиение было спланированным. Медики диагностировали у музыканта трещину в одном из ребер и многочисленные ушибы.

Ранее Пятый канал публиковал фотографию вероятного обидчика Долматова.

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