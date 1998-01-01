Валентина Матвиенко подвела итоги работы Совета Федерации в 2018 году

Валентина Матвиенко отчиталась перед журналистами по итогам работы Совета Федерации. За год сенаторы провели 23 заседания, приняли 572 закона, многие из которых стали резонансными. Это, прежде всего, — пенсионная реформа и налоговая амнистия.

Также принята «дачная конституция» с отменой лишних форм землепользования и прожиточный минимум приравняли к МРОТ. Не забудем новшества для автомобилистов и новобрачных.

— Не все удалось принять, что бы мы хотели. Не все законы, которые мы считаем важными и приоритетными, были приняты. Но это нормально, поскольку такие сложные и непростые законы, требуют дополнительного согласования, уточнения и дискуссий, — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В первую очередь, по словам Спикера, планируется решить проблему некачественного питания в детских садах и школах. Соответствующий закон будет принят во время весенней сессии 2019 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2019 году. С 1 января он составит 11 тысяч 280 рублей.