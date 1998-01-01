Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2019 году

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С 1 января 2019 года величина МРОТ составит 11 тысяч 280 рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В России повысили минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц. Такое решение приняли на итоговом заседание Совета Федерации.

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Сенаторы рассмотрели больше ста вопросов. Принят целый пакет документов, который на этой неделе рассмотрели в Госдуме. В их числе — отмена национального роуминга, ужесточение контроля за расходами средств дольщиков, питание детей в школах и даже развитие отечественного садоводства.

— Кормить население яблоками, которые по два года лежат, и с ними ничего не делается, такие глянцевые, красивые, но абсолютно безвкусные и неизвестно — чем они напичканы, конечно, мы должны отечественного производителя поддерживать в первую очередь. Вместе с Минсельхозом разобраться какие еще дополнительные, в том числе защитного характера, мы должны принять меры для поддержки наших садоводов, — сказала Валентина Матвиенко.

Еще один закон, который одобрил Кабмин, касается детских пособий. Теперь банки перестанут взимать комиссию с таких выплат. Их сегодня получают почти 150 тысяч российских семей.

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