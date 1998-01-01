До 130 километров в час смогут разогнаться автомобилисты в следующем году. При этом не опасаясь штрафов. Росавтодор планирует увеличить лимит скорости на отдельных участках федеральных трасс. Касается это платных отрезков пути трассы «Дон» и магистрали М-1 «Москва — Петербург».

Делается это для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности. Кроме этого увеличат разрешенную скорость с 90 до 110 километров в час на отдельных участках автодороги «Балтия» в Псковской области, и в Пермской области. Сейчас предложение об изменении скоростного режима проходит согласование с местными управлениями ГИБДД. Если результаты эксперимента будут удачными, скоростной лимит увеличат и на других российских трассах.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД, с таким предложением выступил президент Татарстана.