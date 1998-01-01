Новым руководителем Росстата назначен Павел Малков.
Росстат необходимо реформировать — Силуанов
Министр финансов недоволен работой важнейшего российского ведомства из-за использованием последним устаревших технологий.
Фото: Известия /Александр Казаков
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