Росстат необходимо реформировать — Силуанов

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Министр финансов недоволен работой важнейшего российского ведомства из-за использованием последним устаревших технологий.

Фото: Известия /Александр Казаков

Министр финансов Антон Силуанов недоволен методами работы Росстата. По мнению главного финансиста страны, Федеральная служба государственной статистики нуждается в реформе.
 
— Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность, — цитирует министра финансов РИА Новости.
  
Силуанов же считает, что ведомство не справляется со своими обязанностями, и причина кроется в том, что сотрудники Росстата в своей работе прибегают к устаревшим технологиям. В частности, по словам министра финансов, Росстат до сих пор считает показатели вручную. К примеру, данные о стоимости товаров из потребительской корзины служащие собирают «на земле» — ходят по магазинам и фотографируют ценники.
 
Имеются у Силуанова и претензии к расчету ведомством реальных доходов населения. Министр уверен, что в этом вопросе Росстат должен использовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, ФНС обладает всеми данными о совершении сделок купли-продажи в магазинах.
  
Таким образом, по мнению министра финансов, Росстату требуется реформирование и обновление команды.

Новым руководителем Росстата назначен Павел Малков. 

Ранее Пятый канал сообщал, что Антон Силуанов подписал директиву, которая обязывает госкомпании перейти на отечественное программное обеспечение до 2021 года.
 

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