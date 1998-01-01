Министр финансов Антон Силуанов недоволен методами работы Росстата. По мнению главного финансиста страны, Федеральная служба государственной статистики нуждается в реформе.

— Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность, — цитирует министра финансов — цитирует министра финансов РИА Новости.

Силуанов же считает, что ведомство не справляется со своими обязанностями, и причина кроется в том, что сотрудники Росстата в своей работе прибегают к устаревшим технологиям. В частности, по словам министра финансов, Росстат до сих пор считает показатели вручную. К примеру, данные о стоимости товаров из потребительской корзины служащие собирают «на земле» — ходят по магазинам и фотографируют ценники.

Имеются у Силуанова и претензии к расчету ведомством реальных доходов населения. Министр уверен, что в этом вопросе Росстат должен использовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, ФНС обладает всеми данными о совершении сделок купли-продажи в магазинах.