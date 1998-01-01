Мантуров: Массовое производство «Аурус» запустят в Татарстане в 2020 году

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что автомобиль «Аурус» поступит в массовое производство в 2020 году. Собирать отечественный «люкс» будут на заводе компании Sollers в ОЭЗ «Алабуга», сообщает ТАСС.

«Аурус» — первый автомобиль высшего класса, произведенный в России. Разработка этих машин началась еще в феврале 2013-го, а «боевое крещение» случилось 7 мая 2018 года — тогда на «Аурусе» на инаугурацию прибыл Владимир Путин.

В своем интервью Денис Мантуров рассказал, что отечественный «люкс» будет конкурировать с самыми лучшими машинами мира — Bentley, Maybach и Rolls-Royce. При этом «Аурус» на 15% дешевле своих западных аналогов. По планам, массовое производство «Ауруса» запустят к 2020 году в кластере «Алабуга», расположенном в Татарстане. Завод компании Sollers сможет выпускать до пяти тысяч автомобилей в год.

Также министр раскрыл подробности о модификациях «Ауруса». Скоро завершится сертификация лимузина Senat, и начнется сертификация микроавтобуса Arsenal. В дальнейшем появится прототип внедорожника «Комендант». Все модификации названы в честь башен Кремля.

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