Взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции

Взрыв произошел в жилом доме в шведcком городе Андерсторп в губернии Йенчепинг утром 25 декабря. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, причиной ЧП стала приведенная в действие взрывчатка. Однако пока эта информация проверяется. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают спасатели и криминалисты.

Отмечается, что взрывная волна повредила только фасад здания.

Как, в свою очередь, сообщает ТАСС, полиция Андерсторпа называет произошедшее «покушением на убийство».

Ранее Пятый канал сообщал о взрыве шахты в Чехии, где погибли пятеро рабочих.