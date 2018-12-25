Взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции

Взрыв произошел в жилом доме в шведcком городе Андерсторп в губернии Йенчепинг утром 25 декабря. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, причиной ЧП стала приведенная в действие взрывчатка. Однако пока эта информация проверяется. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают спасатели и криминалисты.
Отмечается, что взрывная волна повредила только фасад здания.
Как, в свою очередь, сообщает ТАСС, полиция Андерсторпа называет произошедшее «покушением на убийство».
Ранее Пятый канал сообщал о взрыве шахты в Чехии, где погибли пятеро рабочих.