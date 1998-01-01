Почему семгу нельзя есть чаще раза в месяц

, 12:58 Эксклюзивное интервью 302

В атлантическом лососе содержится много токсичных веществ, считает специалист.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал результаты экспертизы шести самых популярных в России марок, выпускающих семгу. Согласно заключению Росконтроля, безопасным оказался только продукт от «Русского моря».

Как отметил Савельев в разговоре с Пятым каналом, он бы не советовал россиянам употреблять в пищу даже самую качественную семгу, поскольку она является одной из самых токсичных рыб в мире.

— Ее выращивают в садках в огромном количестве. Рыба находится там без движения. Соответственно, она начинает болеть. В корм добавляют огромное количество антибиотиков для того, чтобы она не болела, — рассказал специалист.

Кроме этого, по словам Александра Савельева, семгу «пичкают» гормонами, чтобы она как можно быстрее набирала вес.

— Семга — это атлантический лосось. В дикой природе его сейчас не добывают. В России вообще нет объемов для промышленного промысла, — подчеркнул он.

Ранее Пятый канал сообщал о самом худшем майонезе к новогоднему столу по версии Росконтроля.

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