Захватывающее видео: На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы

На Сицилии проснулся вулкан Этна.

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Полторы сотни подземных толчков, самый мощный — магнитудой четыре балла всего за несколько часов до полуночи — этого хватило, чтобы парализовать работу международного аэропорта, а заодно и остановить поезда, курсирующие между Мессиной, Катанией и Сиракузой.

Самый высокий из действующих вулканов в Европе не только испортил планы сотням пассажиров, но и присыпал пеплом ближайшие населенные пункты.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Нет информации и о российских туристах, которым могла бы понадобиться помощь.