Видео: В Помпеях начали готовиться к новому извержению Везувия

Итальянский город Помпеи снова под угрозой тотального уничтожения. И снова из-за вулкана Везувий. Сейсмологи говорят, что он вот-вот проснется. Уже зафиксировано несколько землетрясений.

Для трех миллионов человек, которые живут рядом с вулканом, это стало тревожным сигналом. Власти Помпеи начали разрабатывать план эвакуации. Ведутся переговоры с Сицилией, чтобы туда, в случае извержения доставить людей.

В последний раз Везувий просыпался в 44-м году, тогда его жертвами стали 30 человек. Ну а самое известное извержение было в 79-м году, еще во времена Римской империи. Тогда были стерты с лица земли сразу три города — Помпеи, Стабии и Геркуланум. Жертвами стали 16 тысяч человек. Это, пожалуй, самый знаменитый катаклизм в истории, его на весь мир прославил Карл Брюллов, написав картину «Последний день Помпеи».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что момент извержения вулкана Попокатепетль в Мексике попал на видео.