Как выжать из шпината максимум пользы

, 16:27 24

Шведское исследование показало, что смузи с зеленым растением — самый здоровый способ его приготовления.

Фото: www.globalllokpress.com

Ученые из Линчепингского университета в Швеции опубликовали исследование, в котором заявили: шпинат следует употреблять сырым. Как только растение подвергается варке или жарке, то содержащиеся в нем антиоксиданты безвозвратно расщепляются.

Более того, тщательно жевать сырые листочки — хоть и распространенный, но вовсе не самый здоровый способ употребления. Исследование показало, что только прохладный смузи полностью раскрывает полезные свойства шпината. Нашинкованные листочки при смешивании с молоком или йогуртом активнее выделяют лютеин — ценнейший питательный компонент, который благотворно влияет на здоровье глаз и сердечно-сосудистой системы. Именно посреди молочных жиров лютеин растворяется лучше всего, а значит наш организм его активно впитывает.

  • Термическая обработка сводит полезные свойства шпината на нет;
  • Нашинкованные листочки с йогуртом выделяют лютеин;
  • Лютеин полезен для глаз и сердца.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему семгу нельзя есть чаще раза в месяц.

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