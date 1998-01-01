26 декабря — День войск ПВО Сухопутных войск РФ

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Свой профессиональный праздник военные данного рода войск отмечают с 2007 года.

Фото: www.globallookpress.com

Войска ПВО были выделены в отдельный род войск еще в начале 20-го века. 26 декабря 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев издал приказ о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. С тех пор этот день принято считать началом формирования подразделений войсковой ПВО. 
В 2007 году приказом министра обороны РФ Сергея Иванова 26 декабря официально стал днем войск ПВО Сухопутных войск России.

ПВО Сухопутных войск отвечает за защиту войск и объектов от воздушных атак противника в ходе ведения боевых операций, а также на марше, и охрана расположений на местах. Кроме того, в задачи ПВО сухопутных войск входит ведение разведки воздушного противника и предупреждение об опасности охраняемых войск.

Ранее Пятый канал сообщал, что главной задачей Вооруженных сил в России в 2019 году Владимир Путин назвал укрепление боевого потенциала «ядерной триады».

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