Войска ПВО были выделены в отдельный род войск еще в начале 20-го века. 26 декабря 1915 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал Алексеев издал приказ о формировании отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушному флоту. С тех пор этот день принято считать началом формирования подразделений войсковой ПВО.

В 2007 году приказом министра обороны РФ Сергея Иванова 26 декабря официально стал днем войск ПВО Сухопутных войск России.

ПВО Сухопутных войск отвечает за защиту войск и объектов от воздушных атак противника в ходе ведения боевых операций, а также на марше, и охрана расположений на местах. Кроме того, в задачи ПВО сухопутных войск входит ведение разведки воздушного противника и предупреждение об опасности охраняемых войск.

Ранее Пятый канал сообщал, что главной задачей Вооруженных сил в России в 2019 году Владимир Путин назвал укрепление боевого потенциала «ядерной триады».