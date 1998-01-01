Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2018 году

, 1:29 47

Список наиболее востребованных направлений был составлен российской ассоциацией туроператоров.

Фото: www.globallookpress.com

Названы самые популярные страны для отдыха, в которые в 2018 году чаще всего ездили россияне. Список составили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). О наиболее востребованных туристических направлениях рассказала директор АТОР Майя Ломидзе.

Читайте также

Нашествие акул на тайском курорте попало на видео

По ее словам, самыми популярными оказались путевки в Турцию и Таиланд. При этом турецкое направление оказалось одним из «прорывных» — именно за счет роста продаж путевок в такие страны стал возможен общий годовой прирост. Так, в Турцию в сравнении с прошлым голдом в 2018 съездили на 25% россиян больше.

Ломидзе также отметила, что в уходящем году реальное повышение интереса россиян к заграничным поездкам оказалось ниже, чем ожидали туроператоры.

— Весной и в начале сезона были осторожные ожидания, что прирост на рынке выездного туризма составит до 10%. Но в совокупности мы не дотянули. По нашим оценкам, в выездном туризме прирост составит максимум 8%— сообщила Ломидзе РИА Новости.

Директор АТОР также обратила внимание на последнюю тенденцию во вкусах туристов из РФ: больше всего отдыхающим сейчас интересны туры с короткими перелетами. Также отдают предпочтение предложениям, включающим в себя как можно меньше экскурсий и других дополнительных услуг.

А вот особенно богатые туристы в капризах и дополнительных услугах себе не отказывают — Пятый канал уже публиковал список самых необычных требований к отелям от обеспеченных постояльцев.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

2:34
Важно не количество, а качество законов— Путин руководству Совфеда и Госдумы
2:17
Завершилась воздушная атака сирийского Дамаска
1:59
Петербург на несколько дней стал шахматной столицей мира — видео
1:48
Появились первые подробности о трагедии в Ульяновске — видео
1:29
Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2018 году
1:11
Не объявленная война: Лаборатории США создают биологическую угрозу вокруг РФ
0:51
Не хуже, чем у Джей Ло: британки сметают с полок корректирующее белье для ягодиц
0:19
Видео: Санта Клаус доставил более 7 миллиардов подарков на Рождество в 2018 году
0:06
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку — видео
23:51
В центре Казани мужчина устроил стрельбу — видео
23:43
Американец создал компанию по избавлению от порнозависимости
23:26
В Ульяновске найдены убитыми четверо человек
23:21
Глава Санкт-Петербурга вручил Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» — видео
22:59
Аспирин от похмелья пить нельзя — совет медиков
22:41
Собчак кардинально поменяла имидж после скандала с Виторганом
22:25
ОП Петербурга настаивает на присвоении «Пулково» имени Петра Великого
22:09
Разочарование года: Трамп убил веру в Санта-Клауса в семилетнем мальчике
21:51
Дама на красном Bentley снова попала в ДТП на Кубани и устроила скандал — видео
21:39
В Минусинске из-за прорыва трубы и морозов дороги превратились в каток
21:25
Путин повысил МРОТ с начала 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама