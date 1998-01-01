Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2018 году

Названы самые популярные страны для отдыха, в которые в 2018 году чаще всего ездили россияне. Список составили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). О наиболее востребованных туристических направлениях рассказала директор АТОР Майя Ломидзе.

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По ее словам, самыми популярными оказались путевки в Турцию и Таиланд. При этом турецкое направление оказалось одним из «прорывных» — именно за счет роста продаж путевок в такие страны стал возможен общий годовой прирост. Так, в Турцию в сравнении с прошлым голдом в 2018 съездили на 25% россиян больше.

Ломидзе также отметила, что в уходящем году реальное повышение интереса россиян к заграничным поездкам оказалось ниже, чем ожидали туроператоры.

— Весной и в начале сезона были осторожные ожидания, что прирост на рынке выездного туризма составит до 10%. Но в совокупности мы не дотянули. По нашим оценкам, в выездном туризме прирост составит максимум 8%, — сообщила Ломидзе РИА Новости.

Директор АТОР также обратила внимание на последнюю тенденцию во вкусах туристов из РФ: больше всего отдыхающим сейчас интересны туры с короткими перелетами. Также отдают предпочтение предложениям, включающим в себя как можно меньше экскурсий и других дополнительных услуг.

А вот особенно богатые туристы в капризах и дополнительных услугах себе не отказывают — Пятый канал уже публиковал список самых необычных требований к отелям от обеспеченных постояльцев.