Эдгар Запашный укусил тигра — фото

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Шутливый снимок дрессировщик опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: www.globallookpress.com

Работа с дикими животными накладывает отпечаток на поведение дрессировщиков. Вот и Эдгар Запашный стал вести себя «по-звериному» и «нападать» на своих подопечных в процессе общения с животными. Снимок, на котором артист кусает тигра, Запашный выложил на своей странице в Instagram.

— Тот самый случай, когда кусаю я, а не меня, — подписал кадр Эдгар.

На фото он вместе с животным запечатлен во время показа номера о римских гладиаторах.

Кадр развеселил поклонников дрессировщика.

— Ну все, сейчас вам напишут, что вы и так над тиграми издеваетесь, а и еще и кусаете их!

— Не завидую Вашим врагам.

— Только, пожалуйста, сильно не кусайте, — шутят вместе с Запашным его подписчики.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что модель Наоми Кемпбел показала в Instagram, как она выглядит без парика.

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