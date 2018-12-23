Фото: Наоми Кемпбел показала, как выглядит без парика

Звезда модельного подиума Наоми Кемпбел поразила своих поклонников беспрецедентным снимком. Женщина показала, как на самом деле она выглядит без парика. На опубликованном в Instagram фото видно, что волос на голове именитой манекенщицы почти не осталось.

View this post on Instagram Bare it all. 🙌🏽 done in Kenya 🇰🇪 #NAOMIAFRICA A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on Dec 23, 2018 at 12:04pm PST

Продолжительность модельной карьеры Наоми одна из самых внушительных в этой сфере — женщине уже 48, но она продолжает выходить на подиумы и участвовать в рекламных кампаниях. Постоянные укладки, выпрямления и завивки серьезно повлияли на состояние волос Кемпбелл. В какой-то момент, по признанию самой модели, они просто стали выпадать целыми прядями. Сейчас для поддержания целостности образа она вынуждена постоянно носить парик.

Однако многих поклонников ничуть не смутил необычный вид модели. Многие отметили, что даже без косметики и практически без волос Наоми выглядит восхитительно.

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