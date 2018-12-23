Фото: Наоми Кемпбел показала, как выглядит без парика

, 4:44 Фото 75

Снимок модель опубликовала на своей странице в социальной сети.

Звезда модельного подиума Наоми Кемпбел поразила своих поклонников беспрецедентным снимком. Женщина показала, как на самом деле она выглядит без парика. На опубликованном в Instagram фото видно, что волос на голове именитой манекенщицы почти не осталось.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Bare it all. 🙌🏽 done in Kenya 🇰🇪 #NAOMIAFRICA

A post shared by Naomi Campbell (@naomi) on

Продолжительность модельной карьеры Наоми одна из самых внушительных в этой сфере — женщине уже 48, но она продолжает выходить на подиумы и участвовать в рекламных кампаниях. Постоянные укладки, выпрямления и завивки серьезно повлияли на состояние волос Кемпбелл. В какой-то момент, по признанию самой модели, они просто стали выпадать целыми прядями. Сейчас для поддержания целостности образа она вынуждена постоянно носить парик.

Однако многих поклонников ничуть не смутил необычный вид модели. Многие отметили, что даже без косметики и практически без волос Наоми выглядит восхитительно.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что несколько фактов о себе в социальных сетях рассказала Кристина Асмус.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:58
Эдгар Запашный укусил тигра — фото
5:45
Бизнес на красной икре — самая большая новогодняя мистификация
5:33
«Счастье, которого ждала вся семья с трепетом и любовью» — Лиза Боярская
5:19
Как распознать предчувствие плохого события — советы экстрасенсов
5:06
США наращивает объем вооружения на российской морской границе
4:44
Фото: Наоми Кемпбел показала, как выглядит без парика
4:19
На продукты с ГМО теперь будут наносить специальные знаки
3:54
Пользователи опасаются за здоровье Кейт Миддлтон — фото
3:25
Российский Минздрав планирует сделать продажу сигарет нелегальной
2:59
Милонов предложил телешоу «Дом-2» сниматься на ядерном полигоне на Новой Земле
2:34
Важно не количество, а качество законов— Путин руководству Совфеда и Госдумы
2:17
Завершилась воздушная атака сирийского Дамаска
1:59
Петербург на несколько дней стал шахматной столицей мира — видео
1:48
Появились первые подробности о трагедии в Ульяновске — видео
1:29
Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в 2018 году
1:11
Не объявленная война: Лаборатории США создают биологическую угрозу вокруг РФ
0:51
Не хуже, чем у Джей Ло: британки сметают с полок корректирующее белье для ягодиц
0:19
Видео: Санта Клаус доставил более 7 миллиардов подарков на Рождество в 2018 году
0:06
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку — видео
23:51
В центре Казани мужчина устроил стрельбу — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама