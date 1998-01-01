Лайфхак: как вывести пятно от суперклея

Нередко работа с суперклеем приводит к тому, что его следы обнаруживаются повсюду, в то числе на одежде и мебели. Отчистить такое пятно практически невозможно — многие предпочитают просто выбросить испорченную вещь. Но если знать несколько простых хитростей, то они помогут спасти испачканные клеем предметы.

Оттереть следы суперклея с одежды поможет ацетон — он прекрасно заменит любой растворитель и выведет пятно. Но работать с ним стоит в резиновых перчатках — удобнее всего будет использовать тонкие одноразовые перчатки по типу медицинских. Их сразу и без сожалений можно выбросить и не переживать о въевшемся запахе.

Вывести засохший клей с одежды или обивки мебели также поможет термообработка. Возьмите отрез марли и прогладьте через нее пятно утюгом. Смачивать марлю не нужно, влажная ткань может повлиять на качество исполнения лайфхака или даже испортить материал. Если марля оказалась слишком «редкой» — сложите ее в несколько слоев.

В случае, если клей попал на твердую поверхность, например, на стол, за которым вы работали — на помощь придет димексид. Приобрести вещество можно в любой аптеке по небольшой цене. Обратите внимание на то, в какой форме вы покупаете препарат: для лайфхака необходим жидкий раствор во флаконах. Нанесите димексид на ватный диск и протрите им загрязненный участок. Прибегать к данной хитрости тоже вооружившись перчатками.

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