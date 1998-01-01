Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы

Очищенные помидоры часто используются в кулинарных целях. Из них, например, можно приготовить суп гаспачо, томатную пасту или просто выжать сок. Но порой хозяйкам приходится ломать голову, как снять с томатов кожицу, чтобы от овощей хоть что-то осталось. Но, как оказалось, эту задачу можно решить всего за несколько секунд. Поможет в этом микроволновка. Если подогреть овощи в течение 5-10 секунд, то кожица будет сходить с них гораздо проще. Ее можно будет снять даже без ножа.

Если же у вас нет микроволновки, то поможет и старый «бабушкин» метод. Нужно положить помидоры в миску с горячей водой на 2-3 минуты. После водной процедуры кожицу можно будет снять руками.

Еще один способ — газовая горелка. В этом случае работать придется с каждым овощем отдельно. Помидоры нужно нанизать на вилку стороной с плодоножкой, чтобы каждый плод держался очень крепко. Затем включаем маленькую конфорку и размещаем над ней помидор на расстоянии в пару сантиметров от огня. Как только кожица покроется волдырями, томаты можно снимать с вилок и приступать к чистке.

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