В Антарктиде обнаружили вулкан, более опасный, чем Йеллоустоун

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Ученые догадывались о существовании супервулкана на самом южном континенте планеты, но подтверждение этому смогли получить только сейчас.

Фото: Twitter @PlanetTodayRu

Ученые Эдинбурга обнаружили в Антарктиде значительное скопление вулканов. Исследования проводились с использованием наземной техники и авиационных радаров. Об этом сообщает издание PlanetToday.

Опасное геологическое образование залегает в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты. Снимки с радаров показали, что один из вулканов по своим размерам превосходит известную Йеллоустоунскую кальдеру в США.

Предварительные прогнозы таковы — находка шотландских ученых на самом южном континете планеты несет гораздо более серьезную угрозу для Земли, чем супервулкан в Северной Америке. Если вулкан в Антарктике проснется, то от его извержения погибнет часть населения планеты, будут уничтожены некоторые государства, а также изменится климат.

Издание отмечает, что данная находка ученых из Эдинбурга только подтвердила догадки исследователей.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы.

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