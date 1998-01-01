Военнослужащие из Южного военного округа провели стрельбы на полигоне в Астраханской области. Как стало известно из сообщения пресс-службы округа, зенитчики отработали поражение мишеней на комплексах «Тор-М2У».

В стрельбах участвовало подразделение ПВО мотострелкового соединения 58-й армии ЮВО. В ходе учений зенитчики успешно уничтожили движущиеся мишени на разных высотах и скоростях, а также отработали нормативы заряжания комплексов «Тор».

«Тор» — зенитно-ракетный комплекс на вооружении ВС РФ. Он может эффективно поражать большинство воздушных целей, в том числе и работающих в режиме «стелс».

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