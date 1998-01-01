Фото: Жителей Новокуйбышевска напугал Дед Мороз-мутант

Жители Новокуйбышевска (Самарская область) жалуются на фигуры Дед Мороза и Снегурочки, установленные рядом с елкой на одной из площадей города. Виной тому — необычный внешний вид новогодних символов, которые напоминают пришельцев. Подходить к «мутантам» боятся не только дети, но и взрослые.

— Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?!

— Где борода у Деда Мороза? А шапка до бровей? А где широкие брови? Фигуры непропорциональные, — жалуются в сети.

Жители Новокуйбышевска возмущены этими «фигурами». Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядит Дед Мороз и снегурочка?! @SamMobilePriem pic.twitter.com/DSVpmTk736 — Ирина (@Irina_Veshaeva) 25 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о встрече российского Деда Мороза и финского Йоулупукки.