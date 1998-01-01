Кадровые перестановки в Петербурге: Два вице-губернатора ушли в отставку

, 14:07 Видео 118

Глава города на Неве Александр Беглов освободил от обязанностей вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Громкие отставки в Петербурге. Своих должностей лишились сразу два вице-губернатора: Михаил Мокрецов — он курировал финансовый блок, а также Игорь Албин, который занимался вопросами строительства.

Накануне глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства жестко раскритиковал работу Албина и его подчиненных.

— У нас в городе такое количество недостроев, что хватит на несколько городов России. Детские дошкольные учреждения. Мы с вами 55% построили всего за этот период, а школ на 26%. Чего такое, — возмутился Беглов.

Неделю назад вопросы к Албину возникли на самом высоком уровне. На пресс-конференции Владимира Путина активистка из Петербурга пожаловалась, что проблемы обманутых дольщиков в городе на Неве не решаются годами. Однако вице-губернатор заявил, что женщина занимается самопиаром.

Читайте также

Картонный вице-губернатор Петербурга появился возле «моста глупости»

Впрочем, Албин и раньше не стеснялся в выражениях. Так, именно он придумал историю про бакланов, которые якобы разрушают крышу стадиона на Крестовском острове. Арену к чемпионату мира долго не могли достроить, а потом немало времени потратили на устранения недоделок — в частности, протекала крыша.

Долго будут вспоминать петербуржцы и еще одну скандальную историю. Тем жителям Северной столицы, которые жаловались на плохую уборку улиц от снега, вице-губернатор советовал самим взять в руки лопаты.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:03
Правительство США около года выделяло деньги на изучение перепелов под кокаином
14:58
Американский астронавт Фрэнк Борман жестко раскритиковал идеи Илона Маска
14:57
Авиаудар Израиля по Сирии создал угрозу для пассажирских самолетов — МО РФ
14:47
«Петросяна можно послать» — Лоза о потенциальных участниках «Евровидения»
14:33
Москвичка полностью ослепла после косметологической процедуры
14:20
В Алеппо восстанавливают разрушенную террористами мечеть Омейядов
14:10
МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим
14:07
Кадровые перестановки в Петербурге: Два вице-губернатора ушли в отставку
14:05
Суд оставил в силе решение по делу о хулиганстве рэпера Хаски
13:35
«Даже не извинились» — отец ребенка, зараженного гепатитом С в Приамурье
13:20
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян — видео
13:16
«Это было потрясающе»: Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» — видео
13:00
«Грудь в прыщах»: Пользователи раскритиковали фото Самбурской в купальнике
12:46
Санта-Клаусы жалуются на низкие зарплаты и отказываются работать в Германии
12:32
Видео: Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон скатились с горки в откровенных нарядах
12:23
Фото: Жителей Новокуйбышевска напугал Дед Мороз-мутант
12:12
Меган Маркл и Кейт Миддлтон не дают покоя «бабушке» Елизавете II
12:10
Экзотика в моде: Россияне бросились скупать мини-пигов в преддверии года свиньи
11:55
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
11:40
Житель Владивостока борется с сектантами за своего ребенка

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Партнеры канала

Новогоднее цирковое шоу «Небылица» — сказочный блокбастер от главного цирка страны

Впервые в Петербурге с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Большой московский цирк под руководством братьев Запашных покажет сказочное шоу на основе русских народных сказок «Небылица».

Общество