Кадровые перестановки в Петербурге: Два вице-губернатора ушли в отставку

Громкие отставки в Петербурге. Своих должностей лишились сразу два вице-губернатора: Михаил Мокрецов — он курировал финансовый блок, а также Игорь Албин, который занимался вопросами строительства.

Накануне глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства жестко раскритиковал работу Албина и его подчиненных.

— У нас в городе такое количество недостроев, что хватит на несколько городов России. Детские дошкольные учреждения. Мы с вами 55% построили всего за этот период, а школ на 26%. Чего такое, — возмутился Беглов.

Неделю назад вопросы к Албину возникли на самом высоком уровне. На пресс-конференции Владимира Путина активистка из Петербурга пожаловалась, что проблемы обманутых дольщиков в городе на Неве не решаются годами. Однако вице-губернатор заявил, что женщина занимается самопиаром.

Впрочем, Албин и раньше не стеснялся в выражениях. Так, именно он придумал историю про бакланов, которые якобы разрушают крышу стадиона на Крестовском острове. Арену к чемпионату мира долго не могли достроить, а потом немало времени потратили на устранения недоделок — в частности, протекала крыша.

Долго будут вспоминать петербуржцы и еще одну скандальную историю. Тем жителям Северной столицы, которые жаловались на плохую уборку улиц от снега, вице-губернатор советовал самим взять в руки лопаты.