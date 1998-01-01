Владимир Путин провел встречи с лидерами парламента

Владимир Путин провел встречи с лидерами думских фракций. С просьбой возобновить этот некогда традиционный формат общения — к президенту ранее обратились сами политики.

В разговоре с главой КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства отметил: нередко взгляды коммунистов не совпадают с мнением правительства, однако партийцы неизменно занимают патриотическую позицию, что очень ценно — подчеркнул Владимир Путин.

Надежду на продолжение конструктивного взаимодействия президент выразил и на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов представил главе государства инициативы — в частности, законопроект об общероссийской реновации.

Лидер самой многочисленной думской фракции — единоросс Сергей Неверов — заверил Владимира Путина в том, что для его партии приоритетом останется контроль за реализацией нацпроектов. Президент в ответ поблагодарил депутатов за ответственную работу.

— Хотел бы еще раз обратиться к фракции Единая Россия в Госдуме и сказать отдельные слова благодарности за эту совместную работу по ключевым направлениям. Фракция имеет очень ответственную государственную позицию. Спасибо, Владимир Владимирович, за оценку работы фракции, для нас сейчас является ключевым работа над бюджетом. Чтобы это были не просто абстрактные цифры, чтобы каждый человек мог почувствовать — какой километр дорог отремонтирован, где появился ФАБ, где появилась ДК, — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов.

Также на встрече затрагивали медицинскую тему — по итогам Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос об обеспечении аптек доступными по цене отечественными лекарствами.