Важно не количество, а качество законов— Путин руководству Совфеда и Госдумы

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Владимир Путин во вторник, 25 декабря, подвел итого законотворческой деятельности парламентариев в 2018 году.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В 2019 году граждане России должны почувствовать позитивный эффект от каждого нацпроекта. Такими словами президент напутствовал Федеральное Собрание. На традиционной в преддверии Нового года встрече с парламентариями подводились итоги года уходящего. Путин отметил, что количество принятых законов вовсе не основной показатель, гораздо важнее их качество. Законы должны соответствовать ожиданиям людей.

— Просил бы вас уделить особое внимание проблемам людей на местах. Быть постоянно в контакте со своими избирателями. Быть в тесном контакте с коллегами в регионах, в том числе активно используя возможности совета законодателей. Вот, региональная составляющая в настоящее время крайне важна. Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент поблагодарил депутатов и сенаторов за поддержку важных инициатив, в том числе касающихся исполнения майского указа.

Ранее Пятый канал сообщал, что Валентина Матвиенко подвела итоги работы Совета Федерации в 2018 году.

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