Стали известны имена и доходы самых богатых YouTube-блогеров рунета

Российское исследовательское агентство блогеров составило рейтинг самых богатых русскоязычных YouTube-блогеров этого года из расчета прибыли за рекламу, пишет «Экономика сегодня».

Лидером списка стал блогер Валентин Петухов (Wylsacom), публикации которого на тему технологий выходят каждый день. Его доход за год оценивается в 82 миллиона рублей.

Instagram @wylsacom

Второе место занял журналист-интервьюер Юрий Дудь, чей доход оценили в 78,2 миллиона рублей в год.

Instagram @yurydud

На третьей строчке — фуд-блогер Oblomoff с 52,5 миллиона рублей, который составляет обзоры ресторанов и служб доставки еды, а также делится рецептами.

Instagram @oblomoffood

Помимо этого, в пятерку лидеров входят Амиран Сардаров, который ведет блог «Дневник хача» (38,8 миллиона за год), и канал с рэп-баттлами Versus Battle (35 миллионов).

Также в рейтинге не опустились ниже 15-й строчки: блогер для девочек-подростков Саша Спилберг, а также Приятный Ильдар, который снимает разноформатные ролики, юморист Стас Давыдов и канал феноменальных шоу ЧикенКарри.

Ранее Пятый канал сообщал о YouTube-блогере, которого назвали худшим по итогам уходящего года.