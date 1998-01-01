Стали известны имена и доходы самых богатых YouTube-блогеров рунета

, 21:49 328

Максимальная прибыль одного из них за год превысила 80 миллионов рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Российское исследовательское агентство блогеров составило рейтинг самых богатых русскоязычных YouTube-блогеров этого года из расчета прибыли за рекламу, пишет «Экономика сегодня».

Лидером списка стал блогер Валентин Петухов (Wylsacom), публикации которого на тему технологий выходят каждый день. Его доход за год оценивается в 82 миллиона рублей.

Instagram @wylsacom

 Второе место занял журналист-интервьюер Юрий Дудь, чей доход оценили в 78,2 миллиона рублей в год.

Instagram @yurydud

На третьей строчке — фуд-блогер Oblomoff с 52,5 миллиона рублей, который составляет обзоры ресторанов и служб доставки еды, а также делится рецептами.

Instagram @oblomoffood

Помимо этого, в пятерку лидеров входят Амиран Сардаров, который ведет блог «Дневник хача» (38,8 миллиона за год), и канал с рэп-баттлами Versus Battle (35 миллионов).

Также в рейтинге не опустились ниже 15-й строчки: блогер для девочек-подростков Саша Спилберг, а также Приятный Ильдар, который снимает разноформатные ролики, юморист Стас Давыдов и канал феноменальных шоу ЧикенКарри.

Ранее Пятый канал сообщал о YouTube-блогере, которого назвали худшим по итогам уходящего года.

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