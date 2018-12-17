Названо имя худшего YouTube-блогера уходящего года

Логан Пол, блогер из США был назван худшим YouTube-деятелем 2018 года. Таким неприятным титулом его наградил Джош Кацовиц, журналист издания The Daily Dot. О «номинации» Пола сообщает Lenta.ru.

Пол прославился после своего видео из японского леса Аокигахара, в котором он иронизировал над найденным телом самоубийцы.

— Он, должно быть, думал, что это будет заурядный блог Логана Пола, наполненный дружескими шутками и расистскими стереотипами, — рассказывает о пресловутом видео Кацовиц.

Публикация ролика привела к тому, что YouTube разорвал партнерский контракт с блогером и Пол лишился своих заработков.

— Он худший YouTube-блогер. Его видеоблог из японского леса самоубийц был одним из самых печально известных моментов в истории платформы, нанес ему, его карьере и самому YouTube непоправимый ущерб. И Пол все равно не осознал своей ошибки, — так Кацовиц мотивировал свой выбор.

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