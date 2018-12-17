Названо имя худшего YouTube-блогера уходящего года

Логан Пол, блогер из США был назван худшим YouTube-деятелем 2018 года. Таким неприятным титулом его наградил Джош Кацовиц, журналист издания The Daily Dot. О «номинации» Пола сообщает Lenta.ru.
Пол прославился после своего видео из японского леса Аокигахара, в котором он иронизировал над найденным телом самоубийцы.
Публикация ролика привела к тому, что YouTube разорвал партнерский контракт с блогером и Пол лишился своих заработков.
Ранее Пятый канал сообщал про арест блогера, в багажнике которого нашли окровавленную девушку.