Алкоголь и кофеин на самом деле могут продлить жизнь

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Неожиданное открытие сделали ученые из Калифорнийского университета.

Фото: www.globallookpress.com

Люди, которые в течение всей жизни не отказывают себе в умеренном употреблении алкоголя и кофеина, могут прожить до 100 лет. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университет в Ирвайне, пишет портал Local 12.

При этом отмечается, что эти же исследователи провели эксперимент под названием «90+». В результате они обнаружили, что пожилые люди старше 70 лет с лишним весом имеют шанс прожить дольше, чем худые. Чтобы сделать такое заключение, специалисты наблюдали за пенсионерами с 2003 года. В эксперименте приняли участие 1600 человек.  

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно выводу еще одних американских ученых, ограничение приема пищи десятью часами в сутки позволяет предотвратить развитие многих старческих болезней

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