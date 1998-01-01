Алкоголь и кофеин на самом деле могут продлить жизнь

Люди, которые в течение всей жизни не отказывают себе в умеренном употреблении алкоголя и кофеина, могут прожить до 100 лет. К такому выводу пришли американские ученые из Калифорнийского университет в Ирвайне, пишет портал Local 12.

При этом отмечается, что эти же исследователи провели эксперимент под названием «90+». В результате они обнаружили, что пожилые люди старше 70 лет с лишним весом имеют шанс прожить дольше, чем худые. Чтобы сделать такое заключение, специалисты наблюдали за пенсионерами с 2003 года. В эксперименте приняли участие 1600 человек.

Ранее Пятый канал сообщал, что, согласно выводу еще одних американских ученых, ограничение приема пищи десятью часами в сутки позволяет предотвратить развитие многих старческих болезней.