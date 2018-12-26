Почему мыло и зубная паста крайне опасны для детей

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Использование средств гигиены может привести к раку груди и половых органов.

Фото: www.globallookpress.com

Средства гигиены содержат опасные вещества, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, которые следили за жизнью 388 девочек с рождения до подросткового возраста.

Результаты исследования оказались неутешительными. Специалисты установили, что использование зубной пасты, мыла и шампуня влияет на гормональный фон, что в последствии приводит к некоторым видам онкологии. У девочек, которые с ранних лет пользуются средствами гигиены, как правило, раньше наступает пубертатный период. У них начинает расти грудь, а менструации начинаются в возрасте до 8 лет, тогда как у здоровых детей это происходит где-то в одиннадцать, пишет портал Утро.ру.

Виной тому — химические элементы в пастах и шампунях, действие которых приравнивается к эффекту от гормонов. В частности, на раннее половое созревание влияют фталаты, парабены и фенолы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, почему есть мясо и печень очень опасно.

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