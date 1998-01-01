Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России

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Попасть в Незалежную по-прежнему не смогут граждане РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Украина продлила срок действия запрета на въезд российским мужчинам из РФ на территорию страны. Об этом решении сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Слова замминистра были процитированы на официальном сайте МВД Украины, сообщает RT. Однако ни в словах политика, ни в тексте сообщения не указана дата, до которой продлен запрет. Зато огромный текст изобилует цифрами, призванными наглядно показать серьезную работу.

Так, МВД Незалежной рассказывает о том, как пограничные службы не пропустили в страну более полутора тысяч россиян. Почему украинская сторона решила, что российские мужчины обязательно как-то навредят покою страны, неясно.

Запрет на въезд на территорию Украины распространяется на граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничительная мера была введена в рамках военного положения, которое президент страны Петр Порошенко объявил после провокаций украинских ВСУ в Керченском проливе. Тогда российским пограничникам пришлось применить силу и задержать моряков, не подчинявшихся законным требованиям. 26 декабря закончился срок тридцатидневного военного положения в Незалежной.

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