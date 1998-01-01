«Переживаю за сестру» — брат жены Башарова рассказал, как актер сломал ей нос

, 12:29 Эксклюзивное интервью 392

Шурин Башарова намерен привлечь его к уголовной ответственности.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

Брат жены Марата Башарова рассказал о новом конфликте в ее семье. По словам мужчины, актер жестоко избил супругу, причем это произошло уже не в первый раз. Врачи диагностировали у Елизаветы перелом носа.

— Елизавета переживает, расстроена. Перелом зафиксирован. Она моталась сегодня весь день по травмпунктам, сейчас она поедет к лору, который будет говорить, нужно вправлять нос или он сам врастет, — рассказал Федор.

Шурин Башарова отметил, что конфликт произошел в лифте. Мужчина предполагает, что актер был нетрезв.

Пятый канал

Брат Елизаветы Шевырковой признался, что это уже не первая подобная выходка Башарова. В прошлый раз он сломал жене палец. Тогда девушка попросила брата не выносить сор из избы, и он выполнил ее просьбу. Но теперь Федор настроен решительно — мужчина намерен привлечь Марата к уголовной ответственности.

— В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза простила его и просила не афишировать. В этот раз я принял решение сообщить СМИ без ведома, потому что я не хочу, чтобы она возвращалась к этому человек, я очень переживаю за свою сестру. Я сделаю по максиму, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, — сказал Федор в интервью Пятому каналу.

Пятый канал

Как ранее рассказывал Пятый канал, Марат Башаров сыграл свадьбу с поклонницей Елизаветой Шевырковой в 2017 году, спустя год после того, как она родила ему сына Марселя.

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