Видео: Актриса Келли Брук порадовала поклонников рождественским стриптизом

Актриса Келли Брук в очередной раз доказала, что ее не зря называют современным секс-символом Соединенного Королевства. Брук преподнесла подписчикам в качестве подарка на рождество развратный танец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Brook (@iamkb) 25 Дек 2018 в 12:54 PST

38-летняя британка облачилась в наряд Санты и с легкостью сбросила его под праздничную музыку.

Подписчики по всему миру по достоинству оценили старания артистки и осыпали актрису сотнями восхищенных комментариев с поздравлениями.

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