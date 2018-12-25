Видео: Актриса Келли Брук порадовала поклонников рождественским стриптизом

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Британка опубликовала на своей странице в Instagram развратный танец.

Фото: instagram @iamkb

Актриса Келли Брук в очередной раз доказала, что ее не зря называют современным секс-символом Соединенного Королевства. Брук преподнесла подписчикам в качестве подарка на рождество развратный танец.

 
 
 
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Публикация от Kelly Brook (@iamkb)

38-летняя британка облачилась в наряд Санты и с легкостью сбросила его под праздничную музыку.

Подписчики по всему миру по достоинству оценили старания артистки и осыпали актрису сотнями восхищенных комментариев с поздравлениями.

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