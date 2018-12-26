«Вот это шарики!»: актриса Эмили Ратаковски поразила фанатов откровенным фото

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников пикантным фото. Сексуальный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Эмили позирует обнаженной, прикрывая грудь руками. Однако это не мешает заметить прекрасную фигуру девушки. Пользователи с восторгом отметили красоту тела Ратаковски.

— Прекрасная фигура! Но руки все-таки стоит убрать,

— Вот это «шарики»!

— Вы очень красивая, — пишут восхищенные юзеры.

Сама Эмили никак не комментирует ни реакцию подписчиков, ни сам снимок. В подписи к посту девушка оставила только смайлик в виде головы инопланетянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 👽 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Дек 2018 в 11:30 PST

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