Молоко и бананы, или как сделать секс в новогоднюю ночь незабываемым

Эффект новизны помогает влюбленным сохранять свои чувства продолжительное время. В связи с этим врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рекомендует парам удивлять друг друга необычными ритуалами, которыми можно предварять ночь любви. Свой совет специалист озвучил в интервью Агентству городских новостей «Москва». При этом данный эксперимент врач предлагает провести в новогоднюю ночь, дабы закрепить чувства, сопровождавшие влюбленных в уходящем году.

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По словам сексолога сделать ночь любви незабываемой поможет ванна из молока со взбитыми бананами, которую необходимо принять вместе. И это только начало эротического приключения.

— Аромат на коже долго сохраняется и способствует продолжению, свечи в темноте и хороший плейлист в хорошей аудиосистеме расположат друг к другу еще больше, а аромат ванили вкупе с дыхательными техниками в формате гипервентиляции поможет испытать совершенно новые ощущения полета и невесомости, — сообщил Кугальчук.

Сексолог подчеркнул, что это только один из вариантов сценария новогодней ночи любви, влюбленные же могут придумать что-то свое, оригинальное, но в то же время, подходящие именно им.

Ранее Пятый канал сообщал, что Глюкоза ходила на курсы сексуального мастерства.