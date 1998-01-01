Молоко и бананы, или как сделать секс в новогоднюю ночь незабываемым

Эффект новизны помогает влюбленным сохранять свои чувства продолжительное время. В связи с этим врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рекомендует парам удивлять друг друга необычными ритуалами, которыми можно предварять ночь любви. Свой совет специалист озвучил в интервью Агентству городских новостей «Москва». При этом данный эксперимент врач предлагает провести в новогоднюю ночь, дабы закрепить чувства, сопровождавшие влюбленных в уходящем году.
По словам сексолога сделать ночь любви незабываемой поможет ванна из молока со взбитыми бананами, которую необходимо принять вместе. И это только начало эротического приключения.
Сексолог подчеркнул, что это только один из вариантов сценария новогодней ночи любви, влюбленные же могут придумать что-то свое, оригинальное, но в то же время, подходящие именно им.
Ранее Пятый канал сообщал, что Глюкоза ходила на курсы сексуального мастерства.