Умер олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Нападающий сборной СССР по хоккею и московского «Спартака» Евгений Зимин скончался в Москве. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

Евгений Зимин выступал в основном составе «Локомотива» с 16 лет. Позже подающего надежды хоккеиста заметил главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров, который пригласил игрока в свою команду. Зимин играл за «красно-белых» с 1965 по 1974 год и стал дважды чемпионом СССР. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году. После окончания карьеры в московской команде хоккеист занялся тренерской деятельностью.