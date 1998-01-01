Фанера и пленка: Как в читинской школе учат детей в лютые морозы

В Чите 30-градусные морозы. Учеников школы номер 13 от них защищает лишь тонкая пленка и фанерные щиты. Рамы в старом дореволюционном здании прогнили. Их давно пора менять. Дети — мерзнут. Родители жалуются в администрацию, но в ответ слышат сакраментальную фразу — «денег нет, хотите перемен — собирайте средства сами».

— Мы деньги сдавали сами. Мы слаживались, и сами вставляли окна, — рассказывают родители школьников.

Родители ведут борьбу и с морозом, и с администрацией школы. Но сибирские холода и бюрократия побеждают.

— Я мама первоклассника. У нас в классе холодно. Окна заклеили пленкой. Дует очень сильно. Дети болеют, — говорит Екатерина Кноль.

Впереди сильные холода. Тогда дети совсем не смогут учиться? Ответ на этот вопрос — получить не удалось. В кабинете директора, вероятно, рамы поменяли вовремя. В платье с коротким рукавом она решительно преграждает путь журналистам.

— Камеру выключи! Не понятно, что ли? Охрана!

— Вы против, чтобы разговаривать с телевидением?

— В данном случае, телевидение должно договариваться! У меня есть учредитель, там есть пресс-служба. И все вопросы решаются через учредителя.

А вот родителей вызвали к директору на ковер. За то, что посмели вынести сор из ледяной избы.

— Родители потом подойдут ко мне. Есть средства, значит, выделят на окна. Столовая в каком положении была? Вы ничего не знаете. Я в этой школе работаю 18 лет. И я знаю, в каком состоянии была школа. Все делается поэтапно.

То есть, время менять окна еще не пришло. Родители первоклассников сами собрали деньги: кто сколько смог.

— Мы смогли собрать с класса 8 500 рублей. Нам денег не хватает. Руководство школы нам не хочет помочь в этом. Родителям сказали, что мы обязаны поставить окна. Но мы не располагаем такими суммами, — рассказала мама школьника Екатерина Кноль.

От заявлений местных чиновников — ни жарко, ни холодно. Оказывается, окна заменят. Нужно лишь продержаться… до следующего учебного года. И это в Чите, где даже в конце апреля еще может лежать снег.

— Всего на всего семь окон в классах осталось не заменено. В рамках подготовки к новому учебному году 2019/2020 предусмотрено порядка 150 тысяч рублей на замену именно этих семи окон, — отчитался заместитель председателя комитета образования администрации городского округа «Город Чита» Владимир Ваулин.

Более того — в уютных кабинетах читинского комитета по образованию уверены: родители клевещут.

— Конечно, мы еще раз все посмотрим в праздники, после праздников. Я думаю, что они в большей степени готовятся к морозам, чем на сегодняшний день имеют такую низкую температуру, — пообещал Владимир Ваулин.

На страничке школы в соцсетях указано: учебное заведение «работает в инновационном режиме». Видимо, сквозняки и щели — вполне вписываются в эту концепцию. Но как это объяснить родителям: они искренне верят, что законы термодинамики на практике первоклассникам изучать еще рано.

Ранее Пятый канал сообщал, что под Новосибирском более тысячи человек остались без тепла в 30-градусный мороз.