Как сохранить стройную фигуру во время новогодних праздников — советы диетолога «СОГАЗ»

, 15:19 46

Специалист Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» напомнила, что зачастую человек ест от скуки или за компанию.

Фото: www.globallookpress.com

С приближением долгожданных новогодних выходных многие все чаще задумываются, как бы сделать так, чтобы праздничное застолье прошло бесследно для фигуры.

Врач-диетолог, специалист «Международного центра диетологии, эстетики и коррекции веса», расположенного на базе санатория «Белые ночи», Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» Елена Григорьева считает, что особого повода волноваться из-за пары набранных килограммов не стоит.

— С приходом новогодних праздников есть такая закономерность: быстро набранные килограммы быстро и уходят. Поэтому, набрав за каникулы пару кило, можно не переживать: при правильном питании они исчезнут в первую же рабочую неделю, — рассказала Пятому каналу специалист.

Григорьева напомнила, что самый простой способ сохранить стройность в праздники при неизбежном переедании — увеличить физическую нагрузку.

— Если в Новый год вы едите больше, чем обычно, то и энергии нужно потратить больше: проводите время активно, и лучше всего на свежем воздухе. Такой режим жизни стоит сохранить и в дальнейшем, иначе все усилия по прохождению новогоднего марафона без потерь для здоровья будут напрасными, — предупредила она.

Врач-диетолог также раскрыла секрет, как предстать в новогоднюю ночь с безупречной фигурой.

— К сожалению, для этого недостаточно просто немного поголодать в декабре. Если перед праздниками сесть на жесткую диету, то все процессы в организме изменятся, и 31 декабря при обилии еды и алкоголя ему придется резко «проснуться», начав активное пищеварение. Результатом станут дискомфорт, тяжесть и вздутие, — рассказала она.

Григорьева советует начинать подготовку организма минимум за три-четыре недели до торжества, чтобы привести себя в форму без вреда для здоровья, но избавиться от лишнего веса.

Она обратила внимание, что подавляющее большинство тех, кто пытается «быстро и сразу» похудеть, терпят фиаско, так как сказать, какое питание подойдет конкретному человеку, может только врач-диетолог.

Именно поэтому, по словам Григорьевой, в «Международном центре диетологии, эстетики и коррекции веса», расположенном на базе санатория «Белые ночи» в Сестрорецке Ленинградской области, работа с каждым пациентом начинается с тщательного обследования.

— Мы учитываем заболевания, нагрузки, образ жизни и так далее. Определяем гормональный статус и аллергологический анамнез, тип метаболизма и генетику. Делаем анализ состава тела, который показывает количество мышц, жира и воды в килограммах — биоимпедансометрию, — рассказала специалист.

Она отметила, что нередко человек просто не понимает потребностей своего тела и ест от скуки или за компанию.

— Диетолог учит «слышать» организм и объясняет, что безопасность похудения важнее скорости. Когда питание выстроено верно, вес уходит плавно и комфортно. А в результате голодания человек мгновенно «спадает с лица», то есть визуально будто бы худеет. Но потом возникает упадок сил и плохое самочувствие, а с концом диеты все сброшенное возвращается, — сказала Григорьева.

Фото: Елена Григорьева, врач-диетолог

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