Видео: первый полет модернизированного Ту-22М3М

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Дальний бомбардировщик-ракетоносец вылетел с аэродрома завода им. Горбунова в Казани.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В России приступили к летным испытаниям глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Кадры взлета ракетоносца с аэродрома авиапредприятия им. Горбунова в Казани появились в сети. Испытатели отметили, что первый заводской полет Ту-22М3М отправился без вооружения.

Дальний многорежимный бомбардировщик Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.

Модернизация ракетоносца должна значительно расширить потенциал машины — боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения. Среди вооружений Ту-22М3М — управляемые ракеты и бомбы.

Ранее Пятый канал публиковал видео учебного пуска гиперзвукового комплекса «Авангард».

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