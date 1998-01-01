Опубликовано видео запуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Авангард»

Минобороны распространило видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты с гиперзвуковым крылатым боевым блоком ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард». Зачетные испытания системы прошли в среду, 26 декабря, в присутствии верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина. Ракета стартовала из Оренбургской области и успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

Президент России назвал комплекс «Авангард» «отличным подарком стране» на Новый год и сообщил, что уже в следующем году система начнет поступать на вооружение РВСН, для этого будет создан специальный полк. Владимир Путин подчеркнул, что «Авангард» неуязвим как для сегодняшних, так и для перспективных систем ПВО и ПРО вероятного противника, и поблагодарил весь коллектив, работавший над проектом.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны 18 декабря.