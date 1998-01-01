«Ябеда-корябеда»: Школьная форма в Китае рассказывает обо всех действиях ученика

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Инновационную форму уже тестируют в 11 школах Поднебесной.

Фото: Medialeaks.ru

Китайские школы в юго-западных провинциях Поднебесной активно тестируют инновационную форму для учащихся. Одежда позволяет узнать, где находится школьник, во сколько он пришел, и куда идет. О «шпионской» форме сообщает портал medialeaks.

Одежда для школьников оборудована GPS-маячками, поэтому в любой момент можно отследить, где ученик, и во сколько он пришел. Если учащийся решит раньше времени покинуть здание или вовсе прогулять — включится тревога. Нельзя поменяться формой с кем-то другим: технология работает в связке с системой распознавания лиц, и все несовпадения сразу фиксируются.

Контроль за учеником получается практически неограниченным: родители могут проверить, что ребенок покупает в столовой и ограничить его расходы, а учителя наблюдают за тем, где находятся прогульщики. Также одежда «наябедничает», если ученик решит поспать на уроке. По словам директора одной из экспериментальных школ, после введения формы показатели посещаемости пошли вверх.

Ранее Пятый канал уже рассказывал об инновациях в школе: петербургский физматлицей ввел в строй систему распознавания лиц.

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