Система распознавания лиц установлена в петербургском физматлицее № 239

В президентском физико-математическом лицее № 239 в Петербурге установили систему распознавания лиц. Все учащиеся и сотрудники внесены в общую базу данных, и им достаточно приблизиться к камере, система идентифицирует их за считанные секунды и турникет откроется автоматически. Смена прически, головной убор, рост при этом значения не имеют.

Как пояснила в интервью Пятому каналу директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам компании «Мегафон Северо-Запад», принимавшей участие в проекте, с установкой системы распознавания лиц время прохода школьников в здание не увеличивается — лицо распознается быстрее, чем турникет открывается.

Зато ученикам, особенно младшим, не нужно лезть замерзшими руками в портфель, искать карточку, а часто еще бежать домой за забытым документом.

Для разовых посетителей — родителей, выпускников, руководителей кружков и прочих — есть специальный сканер, который распознает паспорт и сличает фотографию на нем с лицом проходящего. Таким образом, в учебное заведение не попадет ни один посетитель, которому не положено находиться на его территории.

Кроме того, система позволяет родителям отслеживать, когда их ребенок пришел в школу и когда ушел, а директору школы — вести полную аналитику перемещений и быть в курсе оперативной обстановки в учебном заведении.

— Это не только система распознавания лиц и контроль доступа. Это и определенный веб-интерфейс, который может выдавать любую аналитику и отчеты, это и система прохода разовых посетителей в школу. До сих пор все эти возможности в одном решении не были увязаны, — отметила Полякова.

Ранее Пятый канал рассказывал о планах правительства России внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте.