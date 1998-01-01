Космонавты обоих полов поучаствуют в экспериментальной имитации полета на Луну

До половины экипажа эксперимента SIRIUS-18/19 по имитации полета на Луну будет женским. Об этом сообщили представители Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Сразу после новогодних праздников кандидаты на участие в программе пройдут врачебно-экспертную комиссию, в ходе которой специалисты отберут 10 человек. Прошедшие первый этап космонавты с 14 января приступят к тренировкам, однако до участия в самом эксперименте будут допущены только шестеро лучших.

— По нашему общему с американскими коллегами подходу, должно быть не менее двух девушек, а лучше трех. Мы как раз изучаем возможность гендерно смешанных экипажей. Потому что здесь и вопросы психологии, социальных взаимоотношений, вопросы выполнения функций. Такая задача ставится. Именно над этим мы работаем, — рассказали в ИМБП РАН.

В состав экипажа войдут как минимум двое иностранцев и один российский врач. Командиром тоже будет россиянин — космонавт Евгений Тарелкин.

— В конце февраля мы проведем «сухой прогон», когда отобранные шесть человек три дня вместе поработают внутри объекта. И на первой неделе марта будет старт, — сообщил представитель ИМБП РАН.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что высота полета МКС увеличилась больше чем на километр.