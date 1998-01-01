Высоту полета МКС увеличили более чем на один километр

Инженеры Международной космической станции (МКС) увеличили высоту полета станции на 1,15 километра. Теперь среднее расстояние от станции до Земли составляет почти 406 километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами.

— Коррекция прошла штатно, средняя высота полета станции увеличена на 1,15 километра и составляет 405,7 километра, — сказал он.

По словам собеседника агентства, коррекция проводилась в целях создания необходимых условий для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-12». Двигательная установка «Прогресса» включилась в 06.05 по московскому времени и проработала 337 секунд.

Отмечается, что в течение всего 2019 года среднюю высоту орбиты МКС увеличат на 15 километров.

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