Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели «Кабы не было зимы»

, 12:44 Видео 56

Кадры работы над новой серией «Простоквашино» появились в сети.

Фото, видео: ВКонтакте @soyuzmultfilm

«Союзмультфильм» опубликовал клип на кавер песни «Кабы не было зимы» в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой.

Ролик, на котором запечатлен процесс работы над новой серией «Простоквашино», был опубликован в группе киностудии ВКонтакте. На записи можно увидеть, как мультипликаторы рисуют главных героев — кота Матроскина, пса Шарика, Дядю Федора, а популярные актеры их озвучивают.

Песня, которую исполнили звезды отечественного кино, уже прозвучала в конце новогодней серии «Простоквашино», вышедшей несколько дней назад. По сюжету, в поселке не выпадает снег, и у героев никак не создается новогоднее настроение. Матроскин и компания делают все, чтобы вернуть в Простоквашино праздник.

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