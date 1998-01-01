«Кабы не было зимы»: в сети появилась новогодняя серия «Нового Простоквашино»

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В свежем эпизоде мультфильма Печкин наряжается Снегурочкой.

Фото: YouTube @Союзмультфильм

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В сети появился новогодний эпизод «Нового Простоквашино», сообщает телеканал «360». Эпизод «Кабы не было зимы» уже доступен на YouTube-канале «Союзмультфильм».

По сюжету серии, в Простоквашино не выпадает снег и у героев никак не создается новогоднее настроение. Особенно расстраивается сестра дяди Федора — новый персонаж, появившийся только в продолжении. Чтобы создать атмосферу, герои делают все — собирают праздничный стол, украшают дом, а вместо снега используют бумагу с почты Печкина.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Матроскин станет ведущим реального утреннего шоу на радио.

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