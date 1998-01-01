«Опозорен дважды»: невеста Птахи о поступке Obe 1 Kanobe

Невеста рэпера Птахи (Давида Нуриева) рассказала, что она думает о зачинщиках потасовки с участием ее возлюбленного. Модель Лана Реутова, которая стала свидетельницей произошедшего, высказала свое мнение в Instagram.

В Storis девушка выложила несколько видео, в которых озвучила свою позицию по данному инциденту. По словам Ланы, принимавший участие в драке рэпер Obe 1 Kanobe, опозорил себя дважды — самим фактом нападения со спины и тем, что не нашел в себе смелости драться один на один.

— Я очень надеюсь, что появится в его жизни такой человек, который его вразумит и даст ему понять: если ты как мужчина не можешь постоять за себя один на один, то лучше не лезть, — сказала модель.

Девушка также успокоила всех, кто переживал за их с Нуриевым отношения. Слухи о том, что после потасовки рэпер якобы сбежал от своей невесты, не имеют ничего общего с реальным положением дел.

— Комментарии о том, что меня бросил Давид и бежал куда-то там чего-то — это очень смешно. Потому что я была на девятом этаже, дома, и видела все это из окна. А вышла я в тот момент, когда наши собаки разбежались по всей улице. И я вышла просто собрать их в кучку и увести домой, — рассказала Лана.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что рэпера Птаху избили в то время как он выгуливал собак во дворе своего дома. На артиста напали три человека, среди которых был рэпер Obe 1 Kanobe.